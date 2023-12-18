ЄС говоритиме про 50 млрд євро для України на саміті 1 лютого

На саміті йтиметься про питання середньострокового перегляду бюджету Євросоюзу, зокрема, виділення багаторічної допомоги нашій державі.

Євросоюз обговорить допомогу для України в розмірі 50 млрд євро на спеціальному саміті 1 лютого 2024 року.

На заході йтиметься про питання середньострокового перегляду бюджету Євросоюзу, зокрема, виділення багаторічної допомоги нашій державі.

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