ЄС говоритиме про 50 млрд євро для України на саміті 1 лютого

Євросоюз обговорить допомогу для України в розмірі 50 млрд євро на спеціальному саміті 1 лютого 2024 року.
Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель, передає "Європейська правда".
На саміті йтиметься про питання середньострокового перегляду бюджету Євросоюзу, зокрема, виділення багаторічної допомоги нашій державі.
Що відомо про фінансову допомогу від ЄС для України
- Єврокомісія запропонувала у червні цього року збільшити бюджет ЄС на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд передбачені для фінансової підтримки України.
- Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення.
- Проти цієї ідеї виступила Угорщина. Будапешт запропонував членам ЄС розділити пакет допомоги Україні і спершу надати тільки половину. На саміті ЄС цього місяця Віктор Орбан заблокував виділення допомоги. Українське МЗС заявило же, що на саміті досягнули "принципового рішення" про надання Україні 50 млрд євро в рамках фонду Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Відповідне фінансування, пояснили у відомстві, нададуть після проходження всіх необхідних юридичних процедур
- За словами прем'єра Нідерландів Марка Рютте, країни ЄС зберуться на ще один саміт, де розглянуть надання Україні коштів. Спершу терміном зібрання називали кінець січня.