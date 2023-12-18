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Розбіжності між арабськими країнами перешкоджають США протистояти атакам хуситів у Червоному морі

Різні позиції Саудівської Аравії та ОАЕ ускладнюють відповідь єменським повстанцям.

Розбіжності між арабськими країнами перешкоджають США протистояти атакам хуситів у Червоному морі
Ілюстративне фото: хусит на фоні захопленого у Червоному морі судна Galaxy
Фото: EPA/UPG

Спроби США протидіяти єменським повстанцям-хуситам, які атакують судна у Червоному морі −  одному з найважливіших водних шляхів світу, наштовхуються на серйозні перешкоди через розбіжності між арабськими союзниками Вашингтона.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати, два найважливіших гравці, які беруть участь у тривалій громадянській війні в Ємені, підтримують конкуруючі угруповання, що виступають проти хуситів, і віддають перевагу різним способам боротьби з ними. Їхні різні позиції ускладнюють намагання американців виробити послідовну відповідь угрупованню, яке підтримує Іран.

Ополченці атакували кілька бензовозів та вантажних суден на підтримку ХАМАСу у його війні проти Ізраїлю. Минулого тижня вони посилили атаки, розбурхавши ринки судноплавства. 

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Вихідними ВМС США та Великобританії збили 15 безпілотників, запущених із контрольованих хуситами районів Ємену.

США обмірковують військові дії проти хуситів, можливо, включно з ударами по об'єктах угруповання, хоча вони, як і раніше, віддають перевагу дипломатії. Вашингтон також працює із західними та арабськими союзниками над зміцненням сил морського захисту для безпеки суден, що плавають у Червоному морі, через яке проходить майже 12% світової торгівлі.

Американський чиновник розповів виданню, що Білий дім спілкувався з хуситами через Оман та деяких інших посередників, закликаючи їх припинити напади. Речник хуситів підтвердив контакти, але сказав, що група продовжуватиме діяти, доки Ізраїль не припинить бойові дії в Газі.

За словами єменського чиновника, якого підтримує Абу-Дабі, ОАЕ наполягають на військових діях і хочуть, щоб США повторно визнали хуситів “терористами”.

За словами члена саудівської команди, яка веде переговори з хуситами, Ер-Ріяд, навпаки, підтримує більш виважений підхід, побоюючись, що будь-яка воєнна позиція спровокує хуситів на ще більшу агресивність. Це може поставити під загрозу крихке перемир'я у війні в Ємені та зірвати спробу Саудівської Аравії досягти постійної угоди про припинення вогню з повстанцями.

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