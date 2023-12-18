Розбіжності між арабськими країнами перешкоджають США протистояти атакам хуситів у Червоному морі

Спроби США протидіяти єменським повстанцям-хуситам, які атакують судна у Червоному морі − одному з найважливіших водних шляхів світу, наштовхуються на серйозні перешкоди через розбіжності між арабськими союзниками Вашингтона.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати, два найважливіших гравці, які беруть участь у тривалій громадянській війні в Ємені, підтримують конкуруючі угруповання, що виступають проти хуситів, і віддають перевагу різним способам боротьби з ними. Їхні різні позиції ускладнюють намагання американців виробити послідовну відповідь угрупованню, яке підтримує Іран.

Ополченці атакували кілька бензовозів та вантажних суден на підтримку ХАМАСу у його війні проти Ізраїлю. Минулого тижня вони посилили атаки, розбурхавши ринки судноплавства.

Вихідними ВМС США та Великобританії збили 15 безпілотників, запущених із контрольованих хуситами районів Ємену.

США обмірковують військові дії проти хуситів, можливо, включно з ударами по об'єктах угруповання, хоча вони, як і раніше, віддають перевагу дипломатії. Вашингтон також працює із західними та арабськими союзниками над зміцненням сил морського захисту для безпеки суден, що плавають у Червоному морі, через яке проходить майже 12% світової торгівлі.

Американський чиновник розповів виданню, що Білий дім спілкувався з хуситами через Оман та деяких інших посередників, закликаючи їх припинити напади. Речник хуситів підтвердив контакти, але сказав, що група продовжуватиме діяти, доки Ізраїль не припинить бойові дії в Газі.

За словами єменського чиновника, якого підтримує Абу-Дабі, ОАЕ наполягають на військових діях і хочуть, щоб США повторно визнали хуситів “терористами”.

За словами члена саудівської команди, яка веде переговори з хуситами, Ер-Ріяд, навпаки, підтримує більш виважений підхід, побоюючись, що будь-яка воєнна позиція спровокує хуситів на ще більшу агресивність. Це може поставити під загрозу крихке перемир'я у війні в Ємені та зірвати спробу Саудівської Аравії досягти постійної угоди про припинення вогню з повстанцями.