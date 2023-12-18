В Іраку вперше за 10 років проходять місцеві вибори

В Іраку в понеділок, 18 грудня, вперше за 10 років відбувається голосування на виборах до місцевих рад. Ці вибори є своєрідною підготовкою до парламентських виборів, запланованих на 2025 рік.
Про це пише "Радіо Свобода".
Голосування відбувається у 15 з 18 провінцій Іраку, щоб обрати 285 членів ради, до обов’язків яких входить призначення губернаторів провінцій та нагляд за місцевою адміністрацією.
Очікується, що вибори в напівавтономному регіоні Іраку Курдистан, який включає три провінції, відбудуться у 2024 році.
Видання AFP пише, що голосуючи в Багдаді, прем’єр-міністр Мохаммед Шиа ас-Судані сказав, що "вибори є важливими, оскільки ради є опорою виконавчої влади та допомагають уряду в реалізації його політики".
- Востаннє вибори в Іраку відбувалися ще в 2013 році. Вони були відкладені через війну проти бойовиків "Ісламської держави", які захопили значну частину Іраку, але врешті-решт зазнали поразки.