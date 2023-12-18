Тиск на Ізраїль з боку США та Євросоюзу зростає, навіть від найвірнішого союзника Німеччини, − Politico

Ізраїль стикається зі дедалі сильнішим тиском з боку США та Євросоюзу щодо уникнення загибелі цивільного населення у Секторі Газі, пише Politico.

Німеччина, один із найвірніших союзників Ізраїлю в ЄС, яка досі виступала проти закликів до припинення вогню, у неділю змінила свої “публічні сигнали”.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до “стійкого припинення вогню” у спільній заяві зі своїм британським колегою Девідом Кемероном. “Чим швидше це станеться, тим краще − потреба термінова”, − написали вони.

Міністри підтримали Тель-Авів, заявивши, що припинення вогню не може відбутися негайно, оскільки ХАМАС все ще становить загрозу. Однак вони наголосили, що “занадто багато мирних жителів було вбито” і “ізраїльський уряд повинен зробити більше для відокремлення терористів та цивільного населення”.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна тим часом у неділю закликала до “негайного та тривалого” перемир’я. Виступаючи в Тель-Авіві під час зустрічі зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном, Колонна сказала, що “перемир'я має призвести до тривалого припинення вогню з метою звільнення всіх заручників і доставлення допомоги в Газу”.