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Тиск на Ізраїль з боку США та Євросоюзу зростає, навіть від найвірнішого союзника Німеччини, − Politico

Тель-Авів закликають уникати загибелі цивільного населення у Секторі Газі.

Тиск на Ізраїль з боку США та Євросоюзу зростає, навіть від найвірнішого союзника Німеччини, − Politico
Начальник Південного командування ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Фінкельман (у центрі) у секторі Гази, 30 жовтня 2023
Фото: Сили оборони Ізраїлю

Ізраїль стикається зі дедалі сильнішим тиском з боку США та Євросоюзу щодо уникнення загибелі цивільного населення у Секторі Газі, пише Politico

Німеччина, один із найвірніших союзників Ізраїлю в ЄС, яка досі виступала проти закликів до припинення вогню, у неділю змінила свої “публічні сигнали”.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до “стійкого припинення вогню” у спільній заяві зі своїм британським колегою Девідом Кемероном. “Чим швидше це станеться, тим краще − потреба термінова”, − написали вони.

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Міністри підтримали Тель-Авів, заявивши, що припинення вогню не може відбутися негайно, оскільки ХАМАС все ще становить загрозу. Однак вони наголосили, що “занадто багато мирних жителів було вбито” і “ізраїльський уряд повинен зробити більше для відокремлення терористів та цивільного населення”.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна тим часом у неділю закликала до “негайного та тривалого” перемир’я. Виступаючи в Тель-Авіві під час зустрічі зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном, Колонна сказала, що “перемир'я має призвести до тривалого припинення вогню з метою звільнення всіх заручників і доставлення допомоги в Газу”.

  • Понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США (DHS) закликали адміністрацію президента Джо Байдена підтримати негайне припинення вогню в Газі.
  • Минулого тижня Генеральна асамблея ООН ухвалила вимогу негайно почати гуманітарне припинення вогню в смузі Гази. 153 країни проголосували за резолюцію,10 виступили проти, а 23 країни, в тому числі Україна, утрималися.
  • Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у секторі Гази.
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