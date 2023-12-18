Ватикан дозволив римо-католицьким священникам благословляти одностатеві пари

Благословення не повинно бути частиною регулярних церковних ритуалів.

Папа Римський Франциск дозволив римо-католицьким священникам благословляти одностатеві пари, однак благословення не повинно бути частиною регулярних церковних ритуалів. Ватикан назвав таке рішення значним прогресом у ставленні до ЛГБТ в католицькій церкві, – пише BBC.

Глава римо-католицької церкви зазначив, що благословення одностатевих пар не має бути частиною регулярних церковних ритуалів або бути повʼязаним із цивільними союзами чи весіллями. Католицька церква і далі розглядає шлюб як союз між чоловіком і жінкою.

Папа Римський Франциск 18 грудня схвалив документ, виданий Ватиканом, який повідомляє про зміни. У Ватикані підкреслюють, що це має бути знаком того, що "Бог вітає всіх", однак у документі сказано, що священики повинні приймати рішення в кожному конкретному випадку.

Представляючи текст, кардинал Віктор Мануель Фернандес, сказав, що нова декларація залишається "твердою на традиційній доктрині Церкви про шлюб".

Він додає, що відповідно до "пастирського бачення" Папи щодо "розширення" привабливості Католицької Церкви, нові вказівки дозволять священикам благословляти стосунки, які все ще вважаються грішними.

Відповідно до декларації, люди, які отримують благословення, "не повинні мати попередньої моральної досконалості".

У католицькій церкві благословення — це молитва або благання, яке зазвичай виголошує служитель, прохаючи Бога прихильно поглянути на людину або людей, яких благословляють.

Кардинал Фернандес підкреслив, що нова позиція не підтверджує статус одностатевих пар в очах Католицької Церкви, а просто означає пом’якшення тону Католицької Церкви, не змінюючи її позицію.