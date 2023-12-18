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Україна, Молдова, Норвегія і низка держав приєдналися до санкції ЄС проти Росії

На початку цього місяця Євросоюз продовжив дію обмежувальних заходів проти РФ за порушення прав людини.

Україна, Молдова, Норвегія і низка держав приєдналися до санкції ЄС проти Росії
Фото: rada.gov.ua

Україна, Молдова, Вірменія, Норвегія і низка держав приєдналися до санкції Євросоюзу проти Росії за порушення прав людини.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

На початку цього місяця Рада ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи проти РФ до 8 грудня 2024 року і внесла поправки до списку фізичних та юридичних осіб, на яких поширюються санкції.

Серед держав, які приєдналися до цих санкцій:

  • Північна Македонія, 
  • Чорногорія, 
  • Албанія, 
  • Україна, 
  • Молдова,
  • Боснія і Герцеговина, 
  • Ісландія, 
  • Ліхтенштейн,
  • Норвегія, 
  • члени Європейської економічної зони, 
  • Вірменія 
  • Азербайджан.

Що відомо про інші санкції країн Санкції Заходу проти РФ

  • Європейський Союз 14 грудня погодив 12-й пакет санкцій проти Росії.
  • Австрія відкликала свій "резерв" для вивчення обмежувальних заходів, тож невдовзі ЄС збирається ухвалити новий пакет санкцій проти Росії.
  • Тим часом Японія ввела нові санкції проти 135 російських юридичних та фізичних осіб. 
  • А Британія ввела санкції проти експортерів, які фінансують російську армію.
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