Якщо Трамп переможе на виборах, він призначить лояльних людей, щоб змінити політику США щодо Китаю, НАТО та України, – Reuters

Трамп планує скоротити надання оборонної допомоги Європі і піти на звуження економічних зв’язків з Китаєм.

Кандидат у президенти від Республіканської партії та колишній президент США Дональд Трамп під час другого терміну, ймовірно, призначить лояльних прихильників на ключові посади в Пентагоні, Державному департаменті та ЦРУ, щоб отримати більше свободи.

Як пише Reuters, це дозволить Трампу зробити кардинальні зміни в позицію США з питань, починаючи від війни в Україні і закінчуючи торгівлею з Китаєм, а також щодо федеральних установ, які реалізують, а іноді й обмежують, зовнішню політику,

За словами нинішніх і колишніх помічників експрезидента США, наявність більшої кількості лояльних прихильників дозволить Трампу просувати свої зовнішньополітичні пріоритети швидше й ефективніше, ніж під час попереднього терміну.

Повідомляється, що після обрання президентом Трамп планує скоротити надання оборонної допомоги Європі і піти на звуження економічних зв’язків з Китаєм. Зокрема, під час другого терміну Трамп пообіцяв позбавити Китаю статусу найбільш сприятливої торговельної нації і підштовхнути європейців збільшити витрати на оборону.

За словами видання, під питанням буде продовження підтримки США для України у війні з Росією.

Також, як повідомилили деякі радники Трампа, той планує вивести США з НАТО. Проте троє інших колишніх посадових осіб адміністрації Трампа, двоє з яких досі підтримують з ним зв’язок, применшили цю можливість, а один сказав, що це, ймовірно, не варте внутрішньополітичного удару.

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