Якщо Трамп переможе на виборах, він призначить лояльних людей, щоб змінити політику США щодо Китаю, НАТО та України, – Reuters

Кандидат у президенти від Республіканської партії та колишній президент США Дональд Трамп під час другого терміну, ймовірно, призначить лояльних прихильників на ключові посади в Пентагоні, Державному департаменті та ЦРУ, щоб отримати більше свободи.
Як пише Reuters, це дозволить Трампу зробити кардинальні зміни в позицію США з питань, починаючи від війни в Україні і закінчуючи торгівлею з Китаєм, а також щодо федеральних установ, які реалізують, а іноді й обмежують, зовнішню політику,
За словами нинішніх і колишніх помічників експрезидента США, наявність більшої кількості лояльних прихильників дозволить Трампу просувати свої зовнішньополітичні пріоритети швидше й ефективніше, ніж під час попереднього терміну.
Повідомляється, що після обрання президентом Трамп планує скоротити надання оборонної допомоги Європі і піти на звуження економічних зв’язків з Китаєм. Зокрема, під час другого терміну Трамп пообіцяв позбавити Китаю статусу найбільш сприятливої торговельної нації і підштовхнути європейців збільшити витрати на оборону.
За словами видання, під питанням буде продовження підтримки США для України у війні з Росією.
Також, як повідомилили деякі радники Трампа, той планує вивести США з НАТО. Проте троє інших колишніх посадових осіб адміністрації Трампа, двоє з яких досі підтримують з ним зв’язок, применшили цю можливість, а один сказав, що це, ймовірно, не варте внутрішньополітичного удару.
Читайте також:
- Чинний президент США Джо Байден заявив, що балотуватиметься на другий термін через Трампа.
- Експрезидент США Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах не буде диктатором "за винятком першого дня".
- Трамп вперше обігнав Байдена у передвиборчому опитуванні: різниця 4%.