NYT: європейські дипломати занепокоєні, що повторне президентство Трампа може загрожувати розпадом НАТО

Трамп вважає, що відхід від Європи заощадив би США мільйони доларів щорічно. Під час першого президентського терміну він неодноразово погрожував вийти з альянсу.

Протягом 74 років Організація Північноатлантичного договору (НАТО) була найважливішим військовим альянсом Америки. Президенти обох партій розглядали НАТО як засіб примноження сили, що посилює вплив Сполучених Штатів, об’єднуючи країни по обидва боки Атлантики в присязі захищати одна одну. Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що він бачить НАТО як витягування американських ресурсів бездарниками. Такої думки він дотримувався щонайменше чверть століття, пише The New York Times.

У своїй книзі 2000 року «Америка, яку ми заслуговуємо» Трамп написав, що «відхід від Європи заощадив би цій країні мільйони доларів щорічно». Будучи президентом, він неодноразово погрожував США вийти з альянсу.

Проте, намагаючись повернути собі Білий дім, Трамп дуже мало говорив про свої наміри. Веб-сайт його передвиборної кампанії містить одне загадкове речення: «Ми повинні завершити процес, який ми розпочали під моєю адміністрацією, фундаментально переоцінивши мету та місію НАТО». Він та його команда відмовляються уточнювати подробиці.

Ця нечітка лінія породила величезну невпевненість і занепокоєння серед європейських союзників і американських прихильників традиційної зовнішньополітичної ролі країни.

Європейські посли та представники аналітичних центрів зверталися до соратників Трампа, щоб дізнатися про його наміри. За словами двох осіб, знайомих із розмовами, принаймні один посол Фінляндії Мікко Хаутала зв’язався безпосередньо з Трампом і намагався переконати його в цінності його країни для НАТО як нового члена.

В інтерв’ю протягом останніх кількох місяців понад півдюжини нинішніх і колишніх європейських дипломатів — які говорили на умовах анонімності через побоювання помсти з боку Трампа, якщо він переможе — сказали, що в їхніх урядах зростає тривога, що повернення Трампа може означати не просто відмову від України, але й ширший відступ Америки з континенту та розпад Атлантичного альянсу.

“В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО”, — сказав Джеймс Г. Ставрідіс, чотиризірковий адмірал у відставці, який був верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО з 2009 по 2013 роки. “Це було б величезним стратегічним та історичним провалом з боку нашої нації”.

Тим часом американське видання The Wall Street Journal повідомило, що Трамп вперше обігнав Байдена у передвиборчому опитуванні. Джо Байден відстає від Дональда Трампа на 4%.