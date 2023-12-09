Умєров у США: "Росія має інтерес захопити не тільки Україну"

Міністр оборони України Рустем Умєров в рамках візиту до США провів зустрічі у двох найвпливовіших американських аналітичних центрах – Atlantic Council та Hudson Institute.

"Росія має інтерес захопити не тільки Україну – це загроза для всієї Європи", – повідомив політик.Також додав, що США зацікавлені, а Україна має план, як зупинити це.

Фото: Міноборони

"Спільними зусиллями ми зможемо знищити агресора", – сказав міністр.

Фото: Міноборони

Умєров останнім часом зустрівся із багатьома світовими політиками, з якими обговорив питання щодо України:

Він заявив, що інформаційна складова – надзвичайно важлива в нашій війні проти агресора. Тому вдячний колегам і давнім друзям з цих організацій за послідовну підтримку та адвокацію України".