Умєров у США: "Росія має інтерес захопити не тільки Україну"

Міністр оборони України Рустем Умєров в рамках візиту до США провів зустрічі у двох найвпливовіших американських аналітичних центрах – Atlantic Council та Hudson Institute.
"Росія має інтерес захопити не тільки Україну – це загроза для всієї Європи", – повідомив політик.Також додав, що США зацікавлені, а Україна має план, як зупинити це.
Умєров останнім часом зустрівся із багатьома світовими політиками, з якими обговорив питання щодо України:
- З генеральним інспектором Міноборони США обговорив контроль надання безпекової допомоги Україні.
- З командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.
- Разом із Єрмаком і Стефанчуком обговорили з держсекретарем США реформу системи закупівель в українському Міноборони.
- З новим послом Британії обговорив оборонні закупівлі.
- З Головнокомандувачем ЗС Швеції локалізацію оборонного виробництва в Україні.