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Умєров у США: "Росія має інтерес захопити не тільки Україну"

Міністр оборони України провів зустрічі у двох найвпливовіших американських аналітичних центрах.

Умєров у США: "Росія має інтерес захопити не тільки Україну"
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров в рамках візиту до США провів зустрічі у двох найвпливовіших американських аналітичних центрах – Atlantic Council та Hudson Institute. 

"Росія має інтерес захопити не тільки Україну – це загроза для всієї Європи", – повідомив політик.Також додав, що США зацікавлені, а Україна має план, як зупинити це. 

Фото: Міноборони
"Спільними зусиллями ми зможемо знищити агресора", – сказав міністр.

Фото: Міноборони
Він заявив, що інформаційна складова – надзвичайно важлива в нашій війні проти агресора. Тому вдячний колегам і давнім друзям з цих організацій за послідовну підтримку та адвокацію України".

Умєров останнім часом зустрівся із багатьома світовими політиками, з якими обговорив питання щодо України:

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