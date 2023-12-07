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​Умєров, Єрмак і Стефанчук обговорили з держсекретарем США реформу системи закупівель в українському Міноборони

Також ішлося про рекрутинг.

​Умєров, Єрмак і Стефанчук обговорили з держсекретарем США реформу системи закупівель в українському Міноборони
Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком зустрілися з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це йдеться на сайті Міноборони України.

Блінкену подякували за політичну, економічну та військову підтримку від США.

Співрозмовники обговорили прогрес у реформуванні системи закупівель та контрактингу в Міноборони. У відомстві наголосили, що команда міністерства працює над тим, щоб вся система закупівель працювала відкрито та прозоро.

Також делегації обох держав обговорили питання рекрутингу.

Як Міноборони реформує систему закупівель

  • Після скандалів із закупівлею яєць по 17 грн та курток для ЗСУ у відомстві вирішили повернути на Прозорро торги. Це сталося у травні цього року - вперше після 24 лютого 2022-го.
  • Із грудня в Україні запрацювала нова агенція — «Державний оператор тилу». Вона займатиметься потребами Збройних Сил України.
  • Такжож Міноборони заявило, що торги на закупівлю продуктів харчування для Збройних Сил України відбуватимуться за новими правилами.
  • Нещодавно Рустем Умєров на зустрічі з новим послом Британії заявив, що всі закупівлі мають бути прозорими, усе постачання має відбуватися безперервно, однак якщо «якась компанія чи посадовець будуть при цьому скомпрометованими, то їх слід усунути».
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