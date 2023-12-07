​Умєров, Єрмак і Стефанчук обговорили з держсекретарем США реформу системи закупівель в українському Міноборони

Також ішлося про рекрутинг.

Міністр оборони України Рустем Умєров разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком зустрілися з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це йдеться на сайті Міноборони України.

Блінкену подякували за політичну, економічну та військову підтримку від США.

Співрозмовники обговорили прогрес у реформуванні системи закупівель та контрактингу в Міноборони. У відомстві наголосили, що команда міністерства працює над тим, щоб вся система закупівель працювала відкрито та прозоро.

Також делегації обох держав обговорили питання рекрутингу.

Як Міноборони реформує систему закупівель