​Умєров, Єрмак і Стефанчук обговорили з держсекретарем США реформу системи закупівель в українському Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком зустрілися з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це йдеться на сайті Міноборони України.
Блінкену подякували за політичну, економічну та військову підтримку від США.
Співрозмовники обговорили прогрес у реформуванні системи закупівель та контрактингу в Міноборони. У відомстві наголосили, що команда міністерства працює над тим, щоб вся система закупівель працювала відкрито та прозоро.
Також делегації обох держав обговорили питання рекрутингу.
Як Міноборони реформує систему закупівель
- Після скандалів із закупівлею яєць по 17 грн та курток для ЗСУ у відомстві вирішили повернути на Прозорро торги. Це сталося у травні цього року - вперше після 24 лютого 2022-го.
- Із грудня в Україні запрацювала нова агенція — «Державний оператор тилу». Вона займатиметься потребами Збройних Сил України.
- Такжож Міноборони заявило, що торги на закупівлю продуктів харчування для Збройних Сил України відбуватимуться за новими правилами.
- Нещодавно Рустем Умєров на зустрічі з новим послом Британії заявив, що всі закупівлі мають бути прозорими, усе постачання має відбуватися безперервно, однак якщо «якась компанія чи посадовець будуть при цьому скомпрометованими, то їх слід усунути».