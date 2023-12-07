У KSG Agro знайшли "мережецентричну" формулу зростання під час війни, - Сергій Касьянов

В агрохолдингу KSG Agro стверджують, що винайшли інноваційну модель розвитку для тваринницької галузі, яка дозволяє мінімізувати пов'язані із війною ризики. Про це в інтерв'ю, в інтерв'ю LIGA.net розповів голова Ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов.

Сергій Касьянов повідомив, що у 2022 році агрохолдинг KSG Agro увійшов до 13% компаній, які ніколи не зупинялися, і продовжив повноцінно працювати навіть під час найбільшої невизначеності та загроз. Встояти допоміг антикризовий досвід минулого: у 2014 року, за часів окупації росіянами Криму та Донбасу, компанія навчилася адаптуватися до великих загроз і втрат.

За словами Касьянова, команда KSG Agro звикла ставитися до будь-якої кризи, навіть до війни, як до нової можливості розвитку.

"Ми добре "перепрошили", заново зібрали всі свої бізнес-процеси, тому стратегія налаштування під нову реальність принесла свої плоди. Ми зберегли професійне ядро трудового колективу, відновили логістику, ланцюги постачання та збуту, забезпечили енергонезалежність та водопостачання виробництв", - розповів Касьянов.

Трансформувавши бізнес-стратегію, компанія оптимізувала використання земельного банку 21 000 га, зосередившись на трьох напрямах. Перший - зернові: пшениця, кукурудза та ячмінь, які постачаються до країн Азії та Африки. Соняшник, який переробляється в соняшникову олію, основний ринок збуту якої – країни Євросоюзу. Третім і найбільш пріоритетним є свинарство, яке працює на внутрішній український ринок. Тому компанія системно нарощує посівні площі під кормову базу, розвиваючи власне виробництва рецептурних кормів.

"Через блокаду портів та проблеми з логістикою ціни на зернові всередині країни впали до критичного мінімуму. Це стало величезною проблемою для більшості аграріїв. Але для такого вертикально інтегрованого холдингу, як наш, це був додатковий ресурс для розвитку: свинарство різко стало набагато прибутковішим, ніж рослинництво", - каже Касьянов.

Ще до початку війни KSG Agro займало одні з провідних позицій в українському свинарстві, утримуючи у розташованому у Дніпропетровській області комплексі одночасно 65 000 тварин. Зараз компанія входить до ТОП-5 українських виробників свинини, маючи приблизно 80% цього ринку в Наддніпрянському регіоні та постачаючи свою продукцію у Дніпропетровську, Харківську, Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області. KSG Agro активно співпрацює з військовими адміністраціями прифронтових областей, щоб розвинути тваринницьку галузь у цих регіонах та задовольнити традиційно високий в українців попит на свинину.

У 2023 році компанія почала активно просувати новий тренд – виробництво товарних поросят для подальшого дорощування. Це стало ще одним кроком у подальшому підвищенні рентабельності свинарського напряму. Тому що зараз на тлі зерна, що дешевшає, аграрії активно шукають більш маржинальні ніші. І внаслідок цього по всій країні зростає попит саме на поросят - у великих і середніх агропідприємств, у невеликих фермерів, у особистих присадибних господарств. KSG Agro запропонувала їм "мережецентричну" модель, коли вигодовування здійснюється не на одному великому комплексі, а на багатьох партнерських майданчиках. Компанія надає фермерам поросят якісної канадської генетики, корма власного виробництва та повний консалтинговий супровід, а вони своєю чергою забезпечують відгодівлю та ветеринарний контроль.

Така "мережа" із багатьох виробничих майданчиків дозволяє в умовах тотальної невизначеності краще розподіляти ризики, пов'язані з війною, біобезпекою, водо- та енергопостачанням. Пілотним проєктом для нової бізнес-моделі стало підприємство у Хмельницькій області. Тут одночасно дорощуватимуть до 115 кг близько 8 тисяч 25-кілограмових поросят. Такий формат бізнес-кооперації вже сподобався багатьом українським свинарям, оскільки його вигоди, пов'язані з диверсифікацією, зниженням витрат і ризиків цілком очевидні.

Відео-інтерв'ю із Сергієм Касьяновим - за цим посиланням https://opentv.media/sergej-kasyanov-rasskazal-pochemu-sejchas-v-ukraine-zanimatsya-zhivotnovodstvom-vygodnee-chem-rastenievodstvom

Для довідки

Хто такий Сергій Касьянов?

Сергій Павлович Касьянов. Голова Ради Директорів холдингу KSG Agro. Закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. Кандидат технічних наук. Має державні нагороди - ордени «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів. Відомий бізнесмен та громадський діяч. Депутат Верховної ради України ІV-го скликання (2002-2006 роки).

Був Головою спільної парламентсько-урядової комісії з питання інтеграції України у Світову організацію торгівлі, Головою підкомітету з координації співпраці ЄС, СОТ, ОЧЕС, Комітету з питання Європейської інтеграції. На початку 90-х заснував корпорацію «Ольвія», яка займалась виробництвом і дистрибуцією побутової хімії (придбано Procter & Gamble). Інвестував у будівництво, девелопмент та ритейл.

З 2000-х років одним із провідних напрямів його бізнесу став аграрний сектор. KSG Agro неодноразово займала провідні позиції у бізнес-рейтингах: ТОП-20 найефективніших агрокомпаній України («Форбс-Україна», 2015), ТОП-20 найуспішніших аграріїв («Фокус, 2015), ТОП-10 рейтингу репутаційної стабільності («Бізнес», 2012) та ін. Відомий також своєю участю у соціальних проектах.

Понад 20 років як голова ради Благодійної організації "Фонд соціального розвитку «Майбутнє» реалізує масштабні соціальні програми.

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