Споживання електроенергії тримається на рекордному за цей опалювальний сезон рівні, – Укренерго

Укренерго вимушене знову залучати аварійну допомогу з Румунії та Польщі. Громадян знову просять використовувати електроенергію ощадливо.

Споживання електроенергії тримається на рекордному за цей опалювальний сезон рівні.

Про це повідомляє “Укренерго”.

“Вчора, 7 грудня, в енергосистемі вранці був зафіксований рекордно високий за цей опалювальний сезон рівень споживання. Добовий максимум споживання вчора був на 4% вище, ніж відповідний показник 6 грудня. Сьогодні зранку Диспетчерський центр «Укренерго» знову фіксує високий рівень споживання, який майже дорівнює вчорашньому рекорду”, - йдеться в повідомленні.

Для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо ощадливо споживати енергію.

Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр «Укренерго» змушений сьогодні знову залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 400 МВт.

Водночас ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.