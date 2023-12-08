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Споживання електроенергії тримається на рекордному за цей опалювальний сезон рівні, – Укренерго

Укренерго вимушене знову залучати аварійну допомогу з Румунії та Польщі. Громадян знову просять використовувати електроенергію ощадливо.

Споживання електроенергії тримається на рекордному за цей опалювальний сезон рівні, – Укренерго
Ілюстративне фото
Фото: Lb.ua

Споживання електроенергії тримається на рекордному за цей опалювальний сезон рівні. 

Про це повідомляє “Укренерго”. 

“Вчора, 7 грудня, в енергосистемі вранці був зафіксований рекордно високий за цей опалювальний сезон рівень споживання. Добовий максимум споживання вчора був на 4% вище, ніж відповідний показник 6 грудня. Сьогодні зранку Диспетчерський центр «Укренерго» знову фіксує високий рівень споживання, який майже дорівнює вчорашньому рекорду”, - йдеться в повідомленні. 

Для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо ощадливо споживати енергію

Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр «Укренерго» змушений сьогодні знову залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії  Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 400 МВт. 

Водночас ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються. 

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