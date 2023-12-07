Закордонні бізнес-партнери України закликають компанії ЄС бойкотувати польських транспортників

Асоціації із Бельгії, Австрії, Нідерландів та Італії виступили з відкритим листом, щоб розблокувати українсько-польський кордон.

Закордонні бізнес-пертнери України виступили із зверненням до компаній ЄС. Лист із назвою "Відкритий лист про бойкот польських транспортних компаній" датований 6 грудня 2023 року. У ньому закликали не подовжувати і не укладати контракти, допоки польські перевізники не розблокують українсько-польський кордон.

"Ми закликаємо всі компанії ЄС і представників відповідних транспортних секторів не подовжувати транспортні контракти й не укладати нові з польськими транспортними компаніями, поки вони продовжують блокувати польсько-український кордон", – зазначено в листі, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

Як зазначають автори звернення, експорт з України в листопаді скоротився на 40%.

Тому вони висловили сподівання, бойкот компаніями Західної Європи польських транспортних компаній вплине на перевізників і ті у свою чергу розблокують кордон.

Лист підписаний Бізнес-клубом Бельгія-Україна, Українсько-австрійською асоціацією, Нідерландсько-українською торговою палатою та Українською торгово-промисловою палатою Італії.

Як вирішують питання блокування українсько-польського кордону: