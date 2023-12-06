Німеччина надасть Україні грант на суму 20 мільйонів євро на розвиток відновлюваної енергетики

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилось з урядом Німеччинни та ЄІБ підписати грант на суму 20 мільйонів євро для програми "Renewable Energy Solution Programme" ("Програма рішень для відновлюваної енергетики").

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Федеральне міністерство економіки та клімату Німеччини (BMWK), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Міністерство відновлення домовилися підписати грант на суму €20 мільйонів для програми “Renewable Energy Solution Programme” («Програма рішень для відновлюваної енергетики»). Грант покликаний підтримати розвиток відновлюваної енергетики в Україні, зокрема під час відновлення муніципальної інфраструктури у громадах", – повідомляє пресслужба.

Орієнтація на зелену енергетику стратегічний крок для енергетичної незалежності в цілому. Громадські будівлі споживають значну кількість енергії для освітлення, опалення, охолодження та живлення електропристроїв.

"Інтеграція відновлюваної енергетики має кілька переваг: безперервність надання послуг, економія коштів, скорочення викидів, підвищення стійкості та зменшення нестабільності цін", – заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Грантові кошти будуть виділені громадам та містам, що вже отримують фінансування в межах наявних рамкових кредитних угод ЄІБ. Серед них – Програма енергоефективності громадських будівель в Україні (UPBEE) і дві програми з відновлення: Надзвичайна кредитна програма для відновлення України (UERP) і Програма з відновлення України (URP).

"Допомога буде надана на забезпечення системами сонячної енергії, геотермальними тепловими насосами, а також пошук рішень для використання енергії біомаси", – йдеться у повідомленні.

Грантова допомога:

23 листопада, Україна отримала 400 млн доларів від Великої Британії через трастовий фонд Світового банку.

Європейський Союз надав Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Гроші будуть витрачені на підтримку економічної стабільності.