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Нацбанк презентував нову обігову пам’ятну монету, присвячену ЗСУ

Номінал монети - 10 грн.

Нацбанк презентував нову обігову пам’ятну монету, присвячену ЗСУ
Пам’ятна монета "Командування об’єднаних сил Збройних Сил України"
Фото: НБУ

Національний банк презентував 6 грудня нову обігову пам’ятну монету "Командування об’єднаних сил Збройних Сил України". 

Про це йдеться на сайті НБУ.

Грошовий знак присвячений окремому органу військового управління стратегічного рівня всіма міжвидовими та міжвідомчими угрупованнями військ (сил) для проведення об’єднаних операцій за завданням Верховного Головнокомандувача та Генерального штабу Збройних Сил України.

Презентували нову монету голова НБУ Андрій Пишний та Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

На монеті зобразили емблему Командування об’єднаних сил ЗСУ – традиційну козацьку зброю – пірнач на фоні двох схрещених шабель. 

В НБУ зазначили, що за традицією аверс нових монет – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. 

Загалом у готівковий обіг планують ввести майже 10 млн штук монет "Командування об’єднаних сил Збройних Сил України". Крім того, частину тиражу сформують у спеціально оформлені ролики з 25 монет.

Які пам'ятні монети НБУ випустив останнім часом

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