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НБУ випустив памʼятну срібну монету "Українська мова"

Вона має номінал 10 гривень. Тираж - до 5 тисяч штук.

НБУ випустив памʼятну срібну монету "Українська мова"
Пам'ятна монета "Українська мова"
Фото: НБУ

Національний банк України в День української писемності та мови ввів у обіг срібну памʼятну монету "Українська мова"

Про це повідомила пресслужба Нацбанка.

"Срібна памʼятна монета, яку ми вводимо сьогодні в обіг, відображає унікальність та феноменальність української мови. Саме мова в надскладний момент історії України стала фундаментом нашого єднання, нашою зброєю. Сьогодні українською мовою промовляє дух свободи, який вражає весь світ", - зазначив під час презентації монети заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Монета "Українська мова" виготовлена зі срібла, має номінал 10 гривень. Її тираж – до 5 тисяч штук. Вона продовжує серію "Духовні скарби України".

Пам'ятна монета &quot;Українська мова&quot;
Фото: НБУ
Пам'ятна монета "Українська мова"

Придбати монету з 27 жовтня можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 2500 монет, перша тисяча монет буде доступна з першого дня продажу. Крім того, з листопада ця срібна пам’ятна монета буде поступово реалізовуватися банками-дистриб’юторами.

Нагадаємо, раніше НБУ презентував нові пам’ятні монети "Захисниці”.

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