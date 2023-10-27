Співробітники ДБР прийшли з обшуками на київські ТЕЦ

Йдеться про справу щодо розкрадання грошей під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами.

Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки в адміністративних будівлях столичних теплоелектроцентралей за фактом розкрадання грошей під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

В Бюро наголосили, що слідчі дії "проводяться з суворим дотриманням рекомендацій служб, які забезпечують безпеку стратегічних об’єктів".

Обшуки відбуваються в межах розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовими повноваженнями працівниками комунальних підприємств під час ремонту обладнання ТЕЦ. Зокрема, перевіряється інформація про виведення виділених на ремонт грошей на рахунки фіктивного підприємства для подальшого привласнення.

Перевіряється також інформація, що самі роботи, відповідно до укладених у 2022 році договорів, фактично не виконувались.

Метою обшуку в ДБР також назвали вилучення документації про допуск на об’єкти працівників та техніки підрядника у 2022-2023 роках, а також бухгалтерська документація з результатами виконання робіт.

"У ході слідчих дій відеозапис зовнішнього вигляду об’єктів критичної інфраструктури не здійснюється, сторонні особи у проведенні обшуків участі не беруть. Слідчі ДБР виконують всі встановлені законодавством вимоги щодо інформаційної безпеки та рекомендації служб, які забезпечують безпеку стратегічних об’єктів. Втручання в технологічний процес вироблення електроенергії та тепла не здійснюється. Слідчі працюють лише з документацією, яка зберігається в адміністративних приміщеннях та добровільно видається", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одночасно слідчі дії проводяться у підрядній організації, яка була виконавцем робіт.

Раніше з посиланням на "Київтеплоенерго" повідомлялося, що ДБР здійснює обшуки на київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Як описало ситуацію "КТЕ" у себе на сайті, слідчі "намагаються зайти безпосередньо на режимні енергетичні об'єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану, а також здійснюють відеозйомку на енергетичних об'єктах". На підприємстві це назвали грубим порушенням норм безпеки, оскільки енергетична інфраструктура є головною мішенню обстрілів Росії.