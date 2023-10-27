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Сьогодні вдалося повернути 50 полеглих оборонців України

Тіла вдалося повернути, зокрема, за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Сьогодні вдалося повернути 50 полеглих оборонців України
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Внаслідок проведених заходів сьогодні повернуті 50 полеглих оборонців України.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

“Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що Збройні Сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення слідчих дій та судових експертиз.

Реалізація заходу здійснювалася Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та стала можливою завдяки взаємодії з Об’єднаним центром при СБ України, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, на початку жовтня Україна повернула тіла 64 полеглих оборонців. Російській стороні також передані тіла загиблих. Їхня кількість не зазначається. 

У середині вересня Україна повернула тіла 51 загиблого захисника. Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських оборонців.

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