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Громадянина Іспанії підозрюють у збуті кокаїну в Києві

Підозрюваний з 2018 року має посвідку на постійне проживання на території України.

Громадянина Іспанії підозрюють у збуті кокаїну в Києві
Фото: Київська міська прокуратура

Громадянина Іспанії підозрюють у збуті кокаїну в Києві. 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Правоохоронці затримали 46-річного громадянина Іспанії, який обґрунтовано підозрюється у систематичному вчиненні тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів на території столиці (ч. 1, 2 ст. 307 КК України).    

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний з 2018 року має посвідку на постійне проживання на території України, яку використовував, періодично перебуваючи на території нашої країни.    

Через своїх спільників, проживаючих як на території України, так і за кордоном, підозрюваний отримував наркотичний засіб кокаїн, який збував за ціною 130 доларів США за 1 грам речовини.    

У ході розслідування кримінального провадження проведено контроль за вчиненням злочину, під час якого правоохоронці провели декілька етапів оперативних закупок кокаїну у підозрюваного.    

У подальшому під час обшуків за місцем проживання наркоділка правоохоронці вилучили кокаїн у великому розмірі, засоби для його фасування та зважування, банківські картки та грошові кошти, отримані від збуту наркотичної речовини.   

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.    

Тривають заходи з встановлення каналу постачання наркотичної речовини та інших обставин злочину.    

Нагадаємо, нещодавно у львівській колонії викрили масштабну схему збуту нароктиків. Місячний оборот наркоторговців складав 1,5 млн гривень.

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