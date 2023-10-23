У львівській колонії викрили масштабну схему збуту нароктиків

Поліцейські викрили схему збуту наркотиків у Личаківській виправній колонії, учасниками якої були 11 осіб. За даними слідства, щотижня вони постачали в колонію до 150 нарковмісних пігулок. Орієнтовний місячний прибуток від наркобізнесу становив близько 1,5 млн грн.

Про це п повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Відомо, що учасники організованої групи, які перебували на волі, постачали «товар» членам іншого угрупування в тюрму. Доставляли наркотичні засоби шляхом перекидання через охоронюваний периметр колонії. Для виконання цього завдання вони залучили ще чотирьох місцевих мешканців.

За даними правоохоронців, щотижня наркоторговці постачали у в’язниці 150 нарковмісних пігулок. Орієнтовний місячний прибуток від наркобізнесу становив до 1,5 млн грн.

Їх викрили під час передачі чергової партії в Личаківську виправну колонію. Під час обшуків у наркоторговців вилучили наркотики, гроші, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Про підозру повідомили 11 особам, семеро з яких – члени двох організованих груп. Їм інкримінують незаконне придбання, перевезення, зберігання та збут наркотичних засобів (ч. 2, 3 ст. 307 ККУ). Підозрювані перебувають під вартою.

На Рівненщині посадовець військкомату постачав психотропи своєму керівництву. Раніше районному керівнику ТЦК та СП вже повідомляли про підозру за незаконне зберігання психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах.