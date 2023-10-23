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Унаслідок ворожого обстрілу села на Херсонщині поранений чоловік

У постраждалого мінно-вибухова травма, ампутація нижньої кінцівки та шок.

Унаслідок ворожого обстрілу села на Херсонщині поранений чоловік
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні росіяни обстріляли село Дар’ївка Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"До лікарні доставили постраждалого 49-річного місцевого жителя. Сьогодні вдень він потрапив під обстріл. У нього мінно-вибухова травма, травматична ампутація нижньої кінцівки та шок", – йдеться у повідомленні.

Медики надають потерпілому необхідну допомогу.

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Нагадаємо, за минулу добу, 22 жовтня, противник здійснив 73 обстріли Херсонської області, випустивши 469 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", РПГ, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 46 снарядів. Минулося без постраждалих.

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