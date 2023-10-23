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Уламки збитого "Шахеду" пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині

Пошкоджене складське приміщення не використовувалося.  

Уламки збитого "Шахеду" пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині
Фото: скрин відео

Уночі 23 жовтня росіяни спрямували на Одеську область ударні безпілотники. Сили ППО знищили 9 "Шахедів" ворога.

Про це повідомляє у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Російські терористи вночі атакували Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 9 "Шахедів", – йдеться у повідомленні.

В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші вогнеборці.

Міністр внутрішніх спав Ігор Клименко уточнив, що уламками ворожого дрону пошкоджено складське приміщення, яке не функціонувало. Рятувальники приборкали пожежу.

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Нагадаємо, цієї ночі російські окупаційні війська атакували територію України "Шахедами", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, авіація Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищили усі ворожі повітряні цілі.

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