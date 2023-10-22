У Києві на залізничній колії загинула людина

На залізничній колії в Києві смертельно травмувалася людина, через що затримувався рух міської електрички.

Про це повідомляє в Телеграмі Kyiv City Express.

"Знову смертельне травмування людини на колії", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з нещасним випадком потяг зі станції "Київ-Дніпровський" у напрямку "Почайни" затримано до завершення слідчих дій. Натомість зі Святошина вирушив підмінний електропоїзд.

Невдовзі в Kyiv City Express поінформували, що майже надолужили відставання від графіка, а також нагадали, що під час повітряної тривоги рух кільцевої електрички триває.

Нагадаємо, в квітні у Києві запустили пізній рейс міської електрички. Він прибуває на Святошин за півгодини до початку комендантської години.