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У Києві на залізничній колії загинула людина

Через аварію затримувався рух міської електрички.

У Києві на залізничній колії загинула людина
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

На залізничній колії в Києві смертельно травмувалася людина, через що затримувався рух міської електрички.

Про це повідомляє в Телеграмі Kyiv City Express.

"Знову смертельне травмування людини на колії", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з нещасним випадком потяг зі станції "Київ-Дніпровський" у напрямку "Почайни" затримано до завершення слідчих дій. Натомість зі Святошина вирушив підмінний електропоїзд.

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Невдовзі в Kyiv City Express поінформували, що майже надолужили відставання від графіка, а також нагадали, що під час повітряної тривоги рух кільцевої електрички триває.

Нагадаємо, в квітні у Києві запустили пізній рейс міської електрички. Він прибуває на Святошин за півгодини до початку комендантської години.

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