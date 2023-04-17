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У Києві запускають пізній рейс міської електрички

Останній рейс від Дарниці до Святошина через Лівобережну, Почайну та Сирець вирушатиме о 22:42 та прибуватиме о 23:20.

У Києві запускають пізній рейс міської електрички
Фото: Макс Левин

У Києві 18 квітня почне курсувати пізній рейс міської електрички. Він прибуватиме на Святошин за півгодини до початку комендантської години.

Про це повідомляєKyiv City Express у Telegram.

"З вівторка, 18 квітня, обидва останні поїзди з Дарниці виконуватимуть за додатковим рейсом на Святошино - 7349 та 7449. Щодня. Таким чином, найпізніше відправлення з Дарниці у напрямку Видубичів та центрального залізничного вокзалу буде о 22:42, прибуття до Святошина о 23:29", - йдеться в повідомленні.

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Останній рейс від Дарниці до Святошина через Лівобережну, Почайну та Сирець вирушатиме о 22:42 та прибуватиме о 23:20.

Оновлений розклад з'явиться на станціях та у спеціальному чат-боті.

Нагадаємо, в січні на розгляд киян винесли нові назви станцій Київської кільцевої електрички.

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