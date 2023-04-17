Федоров запевнив, що послуги видачі повісток у Дії немає "ні в розробці, ні в планах"

Віцепремʼєр-міністр – міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що держава не планує впроваджувати видачу повісток через сервіс Дія.

"Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій, всім гарного дня", – зазначив він.

Коли в інтернеті знову пишуть, що повістки будуть у Дії.



Послуги немає ані в розробці, ані в планах.

Зберігайте спокій, всім гарного дня. pic.twitter.com/uXJRsss0Z3 — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) April 17, 2023

Взимку Кабінет міністрів України оновив правила взяття українців на військовий облік. Рішення було ухвалено 30 грудня, але постанову опублікували 3 січня. Зокрема, до документу внесли норму про використання порталу Дія. У Мінцифри заявляли, що зміни у правилах військового обліку не означають, що повістки на мобілізацію будуть відправляти у мобільному застосунку Дія.