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Федоров запевнив, що послуги видачі повісток у Дії немає "ні в розробці, ні в планах"

Він закликав "зберігати спокій". 

Федоров запевнив, що послуги видачі повісток у Дії немає "ні в розробці, ні в планах"
Фото: Михайло Федоров twitter

Віцепремʼєр-міністр – міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що держава не планує впроваджувати видачу повісток через сервіс Дія.

"Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій, всім гарного дня", – зазначив він.

Взимку Кабінет міністрів України оновив правила взяття українців на військовий облік. Рішення було ухвалено 30 грудня, але постанову опублікували 3 січня. Зокрема, до документу внесли норму про використання порталу Дія. У Мінцифри заявляли, що зміни у правилах військового обліку не означають, що повістки на мобілізацію будуть відправляти у мобільному застосунку Дія.

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