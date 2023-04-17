Журналістка з Вінниці втекла до РФ, стала заступницею головреда "Вечірньої москви" і поширює пропаганду

Їй повідомлено про підозру.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на колишню вінницьку журналістку Юлію Тарапату, яка наразі є заступником головного редактора видання "вечірня москва".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили їй про підозру за ч. 6 ст.111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією).

"За матеріали слідства, після захоплення Криму та частини східних регіонів України у 2014 році вона переїхала до країни-агресора, де влаштувалася до редакції прокремлівської газети «Вечірня москва»", – повідомили в СБУ.

На цій посаді вона координує редакційний відділ "московська влада" та веде авторський блог на інтернет-ресурсі газети.

З 24 лютого 2022 року вона виконує вказівки Кремля щодо поширення публікацій, де виправдовує збройну агресію Росії і заперечує причетність окупантів до масових вбивств мирних жителів на Київщині.

Колаборантка називає "постановочними" катівні та масові захоронення в Бучі та Ірпіні. За це Тарапата регулярно отримує нагороди від Кремля та міської адміністрації Москви.

Наразі жінка перебуває на території РФ. Тривають заходи щодо її притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмисниці загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому правоохоронці затримали пропагандиста, що працював на Медведчука.