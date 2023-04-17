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Допомагав перекидати військові ешелони в Україну, – СБУ затримала “начальника вокзалу” у Херсоні

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Служба безпеки затримала ще одного пособника агресора під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Зловмисником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Після захоплення обласного центру він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і вступив до лав місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Там його призначили очільником вокзалу міської станції, яка входила до складу створеного агресором “унітарного підприємства Херсонська залізниця”. На цій “посаді” зловмисник допомагав загарбникам налагодити залізничне сполучення для потреб окупаційних угруповань на південному фронті.

Він брав участь в організації безперешкодного транспортування військової техніки, озброєння та боєприпасів з території Росії до захопленого на той час Херсона. Для цього віддавав злочинні розпорядження своїм підлеглим. У разі відмови або невиконання незаконних вказівок – погрожував “здати” людей каральним органам окупантів.

Після звільнення південного міста фігурант намагався “залягти на дно” та уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

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Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Розслідування проводять співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, коригувальника росіян з Миколаєва засудили до 11,5 років позбавлення волі.

 

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