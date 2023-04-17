З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
Угорщина заборонила імпорт аграрної продукції з України
Угорщина заборонила імпорт аграрної продукції з України
Україна повернула ще 130 полонених: військових, прикордонників, нацгвардійців, моряків
Україна повернула ще 130 полонених: військових, прикордонників, нацгвардійців, моряків
Договірний бій
Договірний бій
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Керівник повітряного десанту Росії, схоже, повернув собі вагому роль у веденні війни в Україні, – МО Британії
Керівник повітряного десанту Росії, схоже, повернув собі вагому роль у веденні війни в Україні, – МО Британії
В Індії засудженого ексдепутата та його брата застрелили під час прямого ефіру. Нападники видали себе за журналістів
В Індії засудженого ексдепутата та його брата застрелили під час прямого ефіру. Нападники видали себе за журналістів
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора оборонці ліквідували ще 590 окупантів і три танки

В епіцентрі бойових дій лишаються Бахмут і Мар’їнка.

Учора оборонці ліквідували ще 590 окупантів і три танки
Фото: скрин відео

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 182 660 військових. За минулу добу, 16 квітня, Збройні сили знищили ще близько 590 окупантів, 3 танки та 9 артилерійських систем.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 182 660 (+590) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3 660 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 087 (+4)
  • артилерійських систем – 2 804 (+9)
  • РСЗВ – 538 (+0)
  • засоби ППО ‒ 285 (+1)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 293 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 347 (+8)
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 672 (+14)
  • спеціальна техніка ‒ 328 (+2).

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, ворог надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies