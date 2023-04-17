Учора оборонці ліквідували ще 590 окупантів і три танки

В епіцентрі бойових дій лишаються Бахмут і Мар’їнка.

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 182 660 військових. За минулу добу, 16 квітня, Збройні сили знищили ще близько 590 окупантів, 3 танки та 9 артилерійських систем.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 182 660 (+590) осіб ліквідовано

танків ‒ 3 660 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 7 087 (+4)

артилерійських систем – 2 804 (+9)

РСЗВ – 538 (+0)

засоби ППО ‒ 285 (+1)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 293 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 347 (+8)

крилаті ракети ‒ 911 (+0)

кораблі/катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 672 (+14)

спеціальна техніка ‒ 328 (+2).

Нагадаємо, ворог надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника.