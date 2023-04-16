Окупанти за добу тричі обстріляли прикордоння Сумщини

На щастя, обійшлося без втрат та руйнувань.

Російські війська в неділю, 16 квітня, тричі обстріляли прикордоння Сумської області, здійснивши загалом 16 влучань з мінометів і артилерії.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних громад – Великописарівської, Білопільської та Шалигинської. Зафіксовано 16 прильотів з мінометів та артилерії", - йдеться в повідомленні.

Шалигинська громада: ворог бив з артилерії по території громади – три прильоти. Великописарівська громада: шість мін скинули росіяни на територію громади. Білопільська громада: сім прильотів з САУ.

"На щастя, без втрат та руйнувань", - додали в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали авіаційного удару по будівлі психоневрологічного інтернату на Сумщині. 70-річна жінка отримала поранення. Наразі 167 пацієнтів залишились без даху над головою, оскільки будівля внаслідок авіаудару не придатна для життя.