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Окупанти за добу тричі обстріляли прикордоння Сумщини

На щастя, обійшлося без втрат та руйнувань.

Окупанти за добу тричі обстріляли прикордоння Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Російські війська в неділю, 16 квітня, тричі обстріляли прикордоння Сумської області, здійснивши загалом 16 влучань з мінометів і артилерії.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних громад – Великописарівської, Білопільської та Шалигинської. Зафіксовано 16 прильотів з мінометів та артилерії", - йдеться в повідомленні.

Шалигинська громада: ворог бив з артилерії по території громади – три прильоти. Великописарівська громада: шість мін скинули росіяни на територію громади. Білопільська громада: сім прильотів з САУ.

"На щастя, без втрат та руйнувань", - додали в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали авіаційного удару по будівлі психоневрологічного інтернату на Сумщині. 70-річна жінка отримала поранення. Наразі 167 пацієнтів залишились без даху над головою, оскільки будівля внаслідок авіаудару не придатна для життя.

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