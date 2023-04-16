Італія планує передати Україні десятки гаубиць M109, - ЗМІ

Італія передала і планує передати Україні найближчим часом загалом 60 самохідних артилерійських установок М109.

Про це повідомляє La Republica.

Десятки гаубиць були відремонтовані за рахунок американських коштів, і деякі з них вже перебувають на передовій.

"Вже кілька тижнів поспіль на відео, знятих в Україні, видно, як M109L ведуть вогонь по російських позиціях. Таким чином, вони свідчать про важливість внеску Італії у військові операції", – йдеться у публікації.

За даними джерел італійського видання, загалом шістдесят гаубиць уже надано Україні або буде поставлено в найближчому майбутньому.

Зазначимо, що рішення про передачу цих САУ ухвалив ще уряд Маріо Драгі.

M109L — модернізований варіант американської гаубиці, що вироблявся за ліцензією в Італії. Гаубиця забезпечує максимальну дальністю ураження 24-30 км.

Нагадаємо, що 23 березня президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Вони обговорили реалізацію української формули миру.