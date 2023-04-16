У Дніпрі пікетували собор, в якому проводить служби УПЦ МП

Активісти закликали підписувати петицію про заборону УПЦ МП в місті та Україні.

У Дніпрі пікетували кафедральний Свято-Троїцький собор, в якому веде служіння Українська православна церква Московського патріархату.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Активісти закликали підписувати петицію про заборону діяльності цієї конфесії в місті та Україні, а також намагалися привернути увагу парафіян до, як вони зазначали, проросійської сутності УПЦ (МП).

Хлопці та дівчата розгорнули плакати з написами «Геть УПЦ МП з України», «Приємно святити паски в осередку ФСБ?» тощо.

Як розповів один з учасників Володимир Симоненко, люди сконтактувалися й організувалися в соцмережах.

«Найголовніша вимога – щоб у нас була єдина церква, незалежна, не Московський патріархат. А московські священники – «валіза, вокзал, Росія», таким людям не місце в нашому суспільстві. Ми – небайдужі українці, хочемо, щоб нас почула вся Україна, не тільки священники чи прихожани цієї церкви», – сказав він.

З учасниками акції намагався поспілкуватися священник храму, який не представився. Він запитував в активістів, чи воюють їхні родичі, чи вони «мають нерухомість за кордоном» тощо.

Нагадаємо, що у неділю, 16 квітня, архімандрит ПЦУ Авраамій освятив паски в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Це перше Великоднє богослужіння Православної церкви України в цій святині.