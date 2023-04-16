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Укрпошта випустить марки з писанками різних регіонів

Колекцію зможуть побачити 21 квітня.

Укрпошта випустить марки з писанками різних регіонів
Фото: Ігор Смілянський

До Великодніх свят компанія Укрпошта запускає марки з писанками різних регіонів України.

Колекція вийде в обіг 21 квітня, повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Друзі, вітаю всіх, хто святкує, зі святом Великодня. А для тих, хто сьогодні не поруч, завжди є марки "Укрпошти", щоб привітати одне одного. Ні – перевозити писанки ми поки що не беремось. А от марки з писанками регіонів України запустимо в обіг 21 квітня", – написав Смілянський. Очільник "Укрпошти" додав, що марки з писанками вирішили випустити 21 квітня, а не 16-го, щоб не відволікати українців від свята.

"Чому не сьогодні? Бо сьогодні свято і ми не будемо Вас від нього відволікати. Тим більш, в цьому році є пісня, яка розповідає, що сьогодні буде "Паска" і всі "заказали м'ясо, сердельки та ковбаски". Христос Воскрес! А Україна переможе!" – написав Смілянський.

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Нагадаємо, що “Укрпошта” випустила в обіг марку до річниці звільнення Бучі, Ірпеня та Гостомеля.

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