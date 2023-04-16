Зараз відомо про 12 загиблих.

У Слов'янську на місці проведення аварійно-рятувальних робіт вилучено тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомляє ДСНС.

Роботи тривають. За інформацією Національної поліції, під завалом можливе перебування ще 3 осіб.

Станом на 12:00 16 квітня внаслідок обстрілу Слов’янська, який відбувся 14 квітня, постраждало 34 особи, з них 12 загиблих та 22 поранених. Залучено для рятувальних робіт 41 особу з ДСНС та 11 одиниць техніки. Від комунальних служб - 6 одиниць техніки та 6 людей.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 14 квітня близько 16-ї години росіяни атакували Слов'янськ ракетами С300, спрямувавши їх одразу на кілька житлових кварталів міста.

В результаті ракетного удару по Слов’янську були пошкоджені понад 50 житлових будинків.