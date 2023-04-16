Унаслідок російського обстрілу в Миколаївській області загинув 17-річний хлопець і 18-річна дівчина (оновлено)

Цієї ночі унаслідок російського обстрілу Снігурівської громади загинули двоє підлітків 2005 року народження. Ворог вдарив, за попередніми даними, з С300.

Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство. Про це голова ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram.

У Снігурівці внаслідок обстрілу пошкоджено лікарню, два навчальних заклади, будинок культури та житлові будинки. За уточненими даними Офісу генпрокурора, загиблими в Снігурівці є 17-річний хлопець і 18-річна дівчина.

За даними слідства, 16 квітня 2023 року о 02.10 год армія рф атакувала ракетами місто Снігурівку Миколаївської області. Ворожі снаряди поцілили по житловим будинкам та об’єктам цивільної інфраструктури.

"Внаслідок обстрілу загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина", – зазначили в Офісі.

За попередніми даними, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки.

"Вчора, 15 квітня, о 10:00 ворог здійснив обстріл населеного пункту Горохівської громади. Пошкоджено будівлю дитячого садку та клубу. Без постараждалих", – зазначив Кім.

Нагадаємо, протягом доби двоє цивільних загинули і ще двоє були поранені унаслідок російських ударів по Херсонській області. Загинули дружина і дочка спортивного лікаря. В Запорізькій росіяни вночі обстріляли декілька населених пунктів, в одному з них влучили по церкві.