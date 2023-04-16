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Вночі росіяни завдали авіаудару по Сумщині, двоє потерпілих

Також пошкоджені два адміністративних приміщення.

В ніч на 16 квітня війська РФ обстріляли Сумську область. 

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Зокрема, росіяни завдали авіаційного удару по околиці селища Свеса Свеської громади. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приміщення комунальної установи, також двоє людей отримали тілесні ушкодження.

Крім того, пошкоджені два адміністративних приміщення.

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Нагадаємо, що 15 квітня російські окупанти обстріляли ракетами, з мінометів, гранатометів та артилерії чотири громади Сумської області.

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