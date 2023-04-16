Минулої доби захисники ліквідували ще 520 окупантів і ворожий літак, – ГШ

Також у росіян поменшало танків, ББМ і артилерійських установок.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 16 квітня 2023 орієнтовно склали 182 070 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 520 окупантів.

Також ворог втратив ще чотири танки, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати:

бойових броньованих машин – 7083 (+10)

артилерійських систем – 2795 (+10)

РСЗВ – 538 (+3)

засоби ППО – 284 (+1)

літаків – 308 (+1)

гелікоптерів – 293 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0)

крилаті ракети – 911 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5658 (+12)

спеціальна техніка – 326 (+2).

Фото: Генштаб ЗСУ Facebook

Нагадаємо, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також трьох – по зенітно-ракетних комплексах. Минулої доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, дві станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.