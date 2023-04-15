Головне за день. Субота, 15 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі,40 відбитих атак противника, нові антиросійські санкції, збройний конфлікт у Судані, сходження благодатного вогню в Єрусалимі. Яким запам’ятається 416-й день повномасштабної війни.

Міністерство закордонних справ України спростовує інформацію про нібито захоплення українських заручників у Судані.

Про це відомство повідомило в коментарі Lb.ua.

“Інформація про захоплення українських заручників не підтверджується. Під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу. Цю групу людей вдалося вивезти. Зараз вони перебувають у безпечному місці. Ними опікується український почесний консул в Судані”, - повідомили в міністерстві.

Там зазначили, що МЗС та посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян в Судані на особливому контролі.

Зі свого боку українська компанія SkyUp прокоментувала ситуацію зі співробітниками та літаками у Хартумі.

“15 квітня в Судані розпочались бойові дії. Наразі відомо про спрацювання аварійного радіомаяка на одному з двох літаків авіакомпанії SkyUp, що перебувають в аеропорту міста Хартум. Встановити стан літака та можливі пошкодження наразі неможливо. 36 співробітників, що перебувають у країні, наразі перебувають у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок”, - йдеться в повідомленні.

Станом на 19:48 Аir plus news опублікувало візуальне підтвердження того, що щонайменше два літаки горять в аеропорту Хартума: A330–300 із Саудівської Аравії та SkyUp Airlines B737-800.

Раніше у медіа з’явилася інформація від української стюардеси про нібито захоплення українських заручників в столиці Судану.

У Судані сьогодні, 15 квітня, почалися бої між військовими та спецпризначенцями, які співпрацюють із "вагнерівцями". Сторони застосовують важке озброєння.

Більше інформації – в новині.

У Слов'янську рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого росіянами будинку тіла ще двох людей.

Зазначається, що таким чином кількість загиблих внаслідок удару росіян зросла до 11.

За даними голови міської військової адміністрації Вадима Ляха, станом на 20:30 відомо про 23 поранених та 11 загиблих. Під завалами ще лишаються люди, рятувальні роботи продовжуються.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. За добу на зазначених ділянках фронту наші захисники відбили 40 атак противника.

Противник завдав 19 авіаційних та 4 ракетних ударів, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 15 квітня – в нашій новині.

Сили оборони України не дають росіянам наблизитися до Авдіївки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, українські бійці також тримають позиції під Вугледаром. Тарнавський оприлюднив фото знищеної техніки та особового складу окупантів біля міста.

"Наша артилерія працює влучно, кожен воїн в окопах сьогодні виконує задачі на найвищому рівні", - підкреслив командувач.

Станом на ранок 15 квітня понад 1417 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 469 дітей загинуло та понад 948 дістали поранень різного ступеня тяжкості", - ідеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 451, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Президент Володимир Зеленський своїми указами надав чинності рішенню РНБО про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 438 фізичних осіб та 254 юридичних.

Згідно з указом №227/2023, президент надав чинності рішенню про застосування та внесення змін до персональних санкцій стосовно 351 фізичної особи — громадян РФ, зокрема науковців і підприємців, та 254 юридичних осіб, серед яких — товариства з обмеженою відповідальністю "Газпромнафта-цифрові рішення", "РТ-Інвест транспортні системи" та "Група компаній "Іннотех", акціонерні товариства "Ікс-Холдинг" і "Софтлайн трейд".

Указом №228/2023 президент надав чинності рішенняю про застосування персональних санкцій до 87 фізичних осіб — громадян Росії, Білорусі та України.

Зокрема санкції застосовані до доньки міністра оборони РФ Ксенії Шойгу, міністра спорту і туризму республіки Білорусь Сергія Ковальчука, російського фігуриста Іллі Авербуха та гімнастки Світлани Хоркіної, українського підприємця Сергія Гаврильчука.

Більше інформації – в нашій новині.

Сьогодні, 15 квітня, у переддень православного Великодня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов благодатний вогонь.

Благодатний вогонь — поширена у православ'ї назва вогню у Великодній церемонії виносу запалених свічок із Гробу Господнього (кувуклії) в Єрусалимському Храмі Воскресіння.

Церемонія проводиться у Велику суботу спільно грецьким Єрусалимським православним патріархатом та єрусалимським патріархатом Вірменської апостольської церкви. Вона символізує вихід з Гробу Світла істинного, тобто Воскресіння Господа.

Свічки та лампадки, запалені біля храму в Єрусалимі, православні єірархи розвезуть далі по світу.

Цього року ізраїльська поліція обмежила присутність вірян у храмі, а біля церкви чергували кілька тисяч поліцейських.

Як відомо, досі не було жодного випадку, щоб благодатний вогонь не сходив на Землю.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!