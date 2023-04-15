З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar

OSINT-аґенція Molfar (open source intelligence, OSINT - розвідка на основі відкритих джерел) проаналізувала всі відомі факти знищення комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіолокаційних станцій (РЛС) армії РФ з лютого 2022 року по квітень 2023 року.

Усього вдалось ідентифікувати 133 факти знищення, пошкодження чи захоплення РЕБ та РЛС російських військ. Загальна сума знищених комплексів складає понад $1 мільярд. Серед 37 ідентифікованих типів комплексів, найбільше знищено, захоплено, або пошкоджено РЕБ/РЛС "Зоопарк" – 11, "Борисоглебск" – 10 та "Житель" – 9.

Дослідники помітили важливу тенденцію: найбільшу кількість РЕБ та РЛС знищили напередодні контрнаступальних операцій ЗСУ на Київському, Харківському та Херсонському напрямках.

Фото: OSINT-аґенція Molfar

Березень 2022-го року: знищено 18 комплексів РЕБ та РЛС армії рф, що передувало Київській та Харківській контрнаступальним операціям Збройних Сил України.

Вересень 2022-го року: знищено 13 ворожих комплексів РЕБ та РЛС, що передувало масштабному звільненню територій на півдні України, зокрема у Херсонській області.

Березень 2023-го року: знищено 34 (!) комплекси РЕБ та РЛС російської армії, що може свідчити про підготовку найбільшої контрнаступальної операції ЗСУ за часів повномасштабного вторгнення терористичної росії в Україну.

Згідно з наявними даними, масований контрнаступ ЗСУ має розпочатися у квітні, найімовірніше, наприкінці другої частини місяця. Статистичний прогноз підтверджують також слова міністра оборони України Олексія Резнікова.

Таким чином, аналіз OSINT-аґенції Molfar виявив гарну підготовку українських Збройних Сил до масштабних військових операцій та здатність ефективно знищувати новітнє озброєння російських військ.

Загальна сума знищених комплексів складає близько $1001,917 мільйона (понад $1 мільярд), з яких 13,5% (~$135,26 мільйона) тепер працюють на користь України. На квітень 2023-го року в Україні ідентифіковано 37 різновидів РЕБ та РЛС ЗС РФ, найбільше знищено комплексів "Зоопарк", "Борисоглебск" та "Житель".

Згідно з наявними даними та прогнозами, масований контрнаступ ЗСУ має розпочатися наприкінці квітня 2023-го року. Дані свідчать про готовність України до найбільшої контрнаступальної операції за часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, в кінці березня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що контрнаступ розпочнеться в квітні-травні за кількома напрямками. Зокрема, на готовність контрнаступу впливає погода.

Нещодавно очільник Пентагону заявив, що США підтримають Україну, коли б вона не вирішила розпочати контрнаступ. Він зазначив, що Україна залишається впевненою у своїй здатності розпочати контрнаступ на тлі наслідків витоку документів розвідки США.