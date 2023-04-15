Жоден з українських політиків не мав і не має контролю щодо позиції ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Жоден з українських політиків не мав і не має контролю щодо позиції ПЦУ, - митрополит Епіфаній
“Витік” розвідданих: війна в Україні знищила цілі підрозділи російських спецпризначенців, - The Washington Post
“Витік” розвідданих: війна в Україні знищила цілі підрозділи російських спецпризначенців, - The Washington Post
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Львові підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ
У Львові підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Музей в Ягідному: пам’ять про концтабір і монумент російській культурі
Музей в Ягідному: пам’ять про концтабір і монумент російській культурі
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Договірний бій
Договірний бій
ГоловнаСуспільствоВійна

Резніков провів переговори із колегами з Греції, Кіпру, Іспанії та Румунії

Сторони обговорювали надання зброї та інші форми підтримки.

Резніков провів переговори із колегами з Греції, Кіпру, Іспанії та Румунії
Міністр оборони України Олексій Резніков на танку Challenger 2
Фото: скріншот відео

Міністер оборони Олексій Резніков за 10 днів до зустрічі у форматі “Рамштайн” провів переговори із колегами з Греції, Кіпру, Іспанії та Румунії.

Про це міністр повідомив у “Фейсбуці”.

“Напередодні зустрічі у Рамштайні, яка буде етапною – адже цьому формату антикремлівської коаліції виповнюється рік, відпрацювали дуже інтенсивний відрізок у плані міжнародних контактів. За 10 днів разом з командою відвідали Афіни, Нікосію, Мадрид та Бухарест”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що відбулися плідні зустрічі з колегами – міністром оборони Греції Нікосом Панайотопулусом, міністром оборони Кіпру Міхалісом Георгалласом, міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес, міністром оборони Румунії Ангелом Тілваром та їх командами. 

“Мета незмінна – зброя та інші форми підтримки, які зміцнюють Сили оборони України. Під час візитів зустрічаємося з лідерами органів представницької влади, з виробниками, з медіа. Щоб мати максимально широке коло підтримки. Наші пріоритети відомі – захист неба, створення «броньованого кулака», забезпечення боєприпасами. Працюємо по різним трекам”, - написав Резніков. 

Він зауважив, що українську сторону цікавлять як платформи радянського зразка і, особливо, ракети та снаряди до них (адже ця зброя негайно опиняється на полі бою), так і системи західного виробництва, що забезпечують якісні переваги.

Раніше Міноборони заявило, що забезпечило українських військових літньою формою на 76%. Ще 244 тисячі комплектів знаходяться на Об‘єднаних центрах забезпечення, а 280,9 тисяч комплектів надійдуть від промисловості до кінця квітня.

Нагадаємо, у Міноборони створили Офіс з підтримки змін. Головою Офісу призначено громадську та політичну діячку Юлію Марушевську.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies