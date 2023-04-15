Росіяни розробляють нову стратегію терору на окупованих територіях, - ЦНС

У Москві про це говорили на нараді керівництва силових структур.

На тимчасово окупованих територіях загарбники планують посилити відповідальність за поширення інформації проукраїнського характеру.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У Москві, під головуванням директора ФСБ Бортнікова у режимі відео конференції відбулось засідання національного антитерористичного комітету. У даному заході взяли участь міністри всіх рівнів силового блоку та начальник генерального штабу Герасімов. Офіційна мета засідання – удосконалення профілактики тероризму у сфері освіти та молодіжного середовища. Нібито ворог має намір приділити особливу увагу питанням протидії так званій "ідеології тероризму і неонацизму" серед молоді на тимчасово окупованих територіях. Та, фактично, російські силовики намагаються знайти нові шляхи тиску на підпілля. Адже поточні заходи не дають бажаного результату", - йдеться в повідомленні.

Водночас окупаційна адміністрація має намір посилити відповідальність за поширення інформації проукраїнського характеру та виявлення осередків руху опору. Таким чином, результати засідання антитерористичного комітету РФ вказують на збереження окупаційної політики, спрямованої на викорінення української ідентичності та нав’язування українській молоді ідеологію "русского мира".

Нагадаємо, що 13 березня у Новій Каховці Херсонської області стався вибух біля автомобіля колаборанта, заступника керівника окупаційної адміністрації міста Віталія Гури. Операцію провів партизанський рух “Атеш”, заявили у ЦНС.