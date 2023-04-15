У Чорному морі Росія тримає два ракетоносії

У Чорному морі Росія тримає на бойовому чергуванні 10 кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у Facebook.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 10 ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до восьми ракет; в Азовському морі – один ворожий корабель", - ідеться у повідомленні.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, з них чотири носії "Калібрів" загальним залпом до 36 ракет.

Нагадаємо, що понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових об’єктах української енергосистеми.