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У Чорному морі Росія тримає два ракетоносії

Загалом у росіян чергують 10 кораблів.

У Чорному морі Росія тримає два ракетоносії
Фото: bulgarianmilitary.com

У Чорному морі Росія тримає на бойовому чергуванні 10 кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у Facebook.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 10 ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до восьми ракет; в Азовському морі – один ворожий корабель", - ідеться у повідомленні.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, з них чотири носії "Калібрів" загальним залпом до 36 ракет.

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Нагадаємо, що понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових об’єктах української енергосистеми.

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