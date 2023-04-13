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Джапарова модерувала першу панель на відкритті Чорноморської безпекової конференції

"Наша спільна мета − деокупація суверенної території Кримського півострова".

Джапарова модерувала першу панель на відкритті Чорноморської безпекової конференції
Фото: Твіттер Еміне Джапарової

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова модерувала першу панель на відкритті Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи у Бухаресті.

Про це чиновниця написала у Твіттері.

“Ми обговорили уроки, отримані з повномасштабного вторгнення Росії проти України та наші подальші кроки для відновлення безпеки в регіоні”, − написала вона у соцмережі.

Джапарова впевнена, що Чорноморська безпекова конференціїя стане платформою для глибоких розмов і окреслення бачень.

“Архітектура Кримської платформи сьогодні завершена. Сьогодні ми тут, і ця ініціатива об’єднала понад 60 країн і міжнародних організацій однією спільною метою − деокупація суверенної території Кримського півострова”, − зазначила заступниця очільник МЗС.

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Нагадаємо, на відкритті конференції виступив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він заявив, що у Росії, на відміну від Заходу, завжди була стратегія щодо Чорноморського регіону. Кулеба нагадав, що перша спроба Кремля розпочати військове вторгнення на півострів відбулася ще 20 років тому під час загострення довкола острова Тузла у Керченській протоці.

Очільник МЗС закликав напрацювати всеосяжну систему безпеки для всіх країн регіону, яким загрожує Росія. Він наголосив, що Чорне море має стати тим, чим стало Балтійське: морем НАТО

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