Біля четвертого енергоблоку ЗАЕС вибухнула ворожа міна

Біля машинної зали четвертого енергоблоку Запорізької АЕС вибухнула російська міна.

Про це повідомляє у Telegram Енергоатом.

“Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків. За інформацією джерел, біля машинної зали 4-го енергоблоку пролунав вибух. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна”, – зазначається у дописі.

Звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Однак, росіяни намагалися “заспокоїти” працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ.

“Найбільший атомний об’єкт Європи продовжує потерпати від свавілля російських військових та їхніх поплічників, в той час, як український персонал відчайдушно намагається втримати ядерну та радіаційну безпеку всього континенту”, – поінформували в Енергоатомі.

Нагадаємо, російські загарбники готують план евакуації працівників "Росатому" на захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.