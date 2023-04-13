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У Румунії запроваджують обмеження на виплати біженцям з України

Наразі у країні перебувають близько 110 000 українців.

У Румунії запроваджують обмеження на виплати біженцям з України
Фото: Владислав Содель

Уряд Румунії ухвалив постанову, що передбачає нові правила виплат допомоги українським біженцям.

Про це з посиланням на речника уряду Дана Чербунару повідомляє Digi24.

За словами Чербунару, постанова встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року, для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії сім'ям і самотнім особам, які користуються європейським рішенням у цій галузі.

У разі забезпечення проживанням, встановленим місцевими радами, фіксовані суми на харчування та проживання будуть врегульовані підрозділом, що надає житло, залежно від кількості днів.

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"Одноразову виплату буде надано тільки в тому разі, якщо бенефіціар надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до освітніх закладів", – додав Чербунару.

У такий спосіб уряд намагається стимулювати інтеграцію біженців. На поточний момент, за даними Чербунару, у Румунії перебувають приблизно 110 тис. громадян України, з них працевлаштовані в країні орієнтовно 5 тис. осіб.

Нагадаємо, до Офісу омбудсмена надійшло 45 звернень про допомогу від вимушених переселенців, які перебувають в ЄС. 

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