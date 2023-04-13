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Українець зробив спробу самоспалення біля будівлі генконсульства у Кракові

Стан чоловіка − критичний. 

Українець зробив спробу самоспалення біля будівлі генконсульства у Кракові
Фото: Вікіпедія

Сьогодні зранку біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який мешкає у Польщі, здійснив спробу самоспалення. 

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Чоловіка у тяжкому стані госпіталізували. Лікарі зараз надають йому термінову медичну допомогу. 

Стан українця − критичний. 

Генеральне консульство працює із польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, аби встановити причину та всі обставини трагедії. 

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“Консули також тримають на контролі надання медичної допомоги громадянину, встановлюють зв‘язок із його рідними”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні 2022 року очільниця всеукраїнської громадської організації "Об’єднання добровольців" Олена Живко облила у Львові себе бензином і намагалася підпалити, щоб привернути увагу до "беззаконня і тиску" на її рідних з боку поліції.

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