Українець зробив спробу самоспалення біля будівлі генконсульства у Кракові

Сьогодні зранку біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який мешкає у Польщі, здійснив спробу самоспалення.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Чоловіка у тяжкому стані госпіталізували. Лікарі зараз надають йому термінову медичну допомогу.

Стан українця − критичний.

Генеральне консульство працює із польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, аби встановити причину та всі обставини трагедії.

“Консули також тримають на контролі надання медичної допомоги громадянину, встановлюють зв‘язок із його рідними”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні 2022 року очільниця всеукраїнської громадської організації "Об’єднання добровольців" Олена Живко облила у Львові себе бензином і намагалася підпалити, щоб привернути увагу до "беззаконня і тиску" на її рідних з боку поліції.