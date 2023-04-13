Українець зробив спробу самоспалення біля будівлі генконсульства у Кракові

Сьогодні зранку біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який мешкає у Польщі, здійснив спробу самоспалення.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Чоловіка у тяжкому стані госпіталізували. Лікарі зараз надають йому термінову медичну допомогу.
Стан українця − критичний.
Генеральне консульство працює із польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, аби встановити причину та всі обставини трагедії.
“Консули також тримають на контролі надання медичної допомоги громадянину, встановлюють зв‘язок із його рідними”, − йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у серпні 2022 року очільниця всеукраїнської громадської організації "Об’єднання добровольців" Олена Живко облила у Львові себе бензином і намагалася підпалити, щоб привернути увагу до "беззаконня і тиску" на її рідних з боку поліції.