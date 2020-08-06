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Активістка здійснила спробу самоспалення біля будівлі поліції у Львові

Живко заявляє про тиск та залякування поліцією її самої та родини.

Активістка здійснила спробу самоспалення біля будівлі поліції у Львові
Олена Живко
Фото: facebook.com/elenalviv

У Львові очільниця всеукраїнської громадської організації "Об’єднання добровольців" Олена Живко облила себе бензином і намагалася підпалити, щоб привернути увагу до "беззаконня і тиску" на її рідних з боку поліції.

Біля будівлі поліції, де Живко збиралася здійснити самоспалення, яке напередодні анонсувала в соцмережі, зібралося близько 200 людей, повідомляє Укрінформ.

Коли Живко облила себе бензином, поліція зреагувала швидко. Поліцейські скрутили їй руки, вибили з рук запальничку і не дали підпалити себе.

На місці чергували поліцейські, рятувальники, карета швидкої медичної допомоги.

Напередодні Живко написала, що її брат відвозив тяжкохворого батька до Києва на термінову операцію на серці, проте дорогою машину зупинили і брата затримали. Жінка хоче дізнатися, де зараз її брат і чому його затримали.

Живко стверджує, що це вже не вперше поліція тисне та залякує її саму та її родину. За словами жінки, у батьків постійно проводять обшуки з незрозумілих причин, нічого не знаходять, але для людей старшого віку це стрес.

Також активістка згадала про випадок, коли разом зі співробітником правоохоронних органів випила кави, а потім потрапила до лікарні з анафілактичним шоком та отруєнням. Проте, заявила вона, жодного слідства щодо ймовірного отруєння не велося, хоча вона заяву до поліції написала.

Люди, котрі прийшли до будівлі поліції, дізнавшись, що справа щодо затримання брата рухається дуже швидко і вже сьогодні йому мають обрати запобіжний захід, колоною рушили до Галицького суду міста Львова.

Якщо її брата не відпустять і надалі чинитимуть тиск на активістів і ветеранів російсько-української війни, Живко погрожує оголосити безстрокову акцію голодування під стінами Головного управління поліції у Львівській області.

Раніше львівське видання ZAXID.net писало про те, що Живко нібито має підроблений диплом про вищу освіту, причетна до візової афери. У лютому 2020 ЗМІ зазначило, що поліція почала розслідування діяльності Живко. 

Нагадаємо, що в лютому чоловік під Офісом президента здійснив самопідпал на пікеті. Активіст залишився живий, але отримав опіки. 

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