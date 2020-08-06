На Київщині троє людей загинуло під час чистки каналізаційної ями

У Київській області пізно ввечері 5 серпня під час чищення каналізаційної ями на території приватного будинку випарами газів отруїлися чотири людини. Троє загинули, одна особа - в лікарні.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"5 серпня близько 23 год. у с. П'ятигори Тетіївського району під час чистки каналізаційної ями приватного будинку внаслідок отруєння парами газів загинули три особи та одну особу госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що наприкніці липня у Харкові четверо комунальників загинули під час ремонтних робіт в колодязі. Вони отруїлися газами.

Окрім того, влітку минулого року в селі біля Рівного комунальник загинув через отруєння випарами з каналізації. Двох його колег госпіталізували.