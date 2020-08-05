СБУ затримала бойовика, який брав участь у боях у районі Донецького аеропорту

Злочинець був кулеметником батальйону "Восток" і переховувався в Росії.

Служба безпеки України викрила на Донеччині колишнього бойовика незаконних збройних формувань, який брав участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, у 2014 році мешканець Маріуполя добровільно приєднався до так званого "батальйону Восток". На "посаді" кулеметника він перебував на позиціях бойовиків у районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки та Пісків.

У 2015 році зловмисник залишив угруповання і виїхав на територію РФ, де переховувався від правосуддя.

Правоохоронці затримали колишнього бойовика після того, як він приховано прибув на підконтрольну українській владі територію.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у квітні 2020 року Служба безпеки України в Одесі затримала жителя Донецької області, який воював у батальйоні "Шум" на боці "ДНР". Пресслужба обласного управління СБУ повідомляє, що бойовик два роки тому таємно повернувся в Одесу й отримав нові документи.

За даними правоохоронців, він добровільно приєднався до одного з розвідувально-диверсійних підрозділів батальйону "Шум" Козачого союзу "Область війська Донського". Брав активну участь у бойових діях проти українських військових і сил АТО в районі Вуглегірська, Дебальцевого, Пісків, Спартака, Логвинового, Донецького аеропорту.