Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" знайшов понад 800 нових імен жертв нацистського терору в Києві

Імена загиблих доповнюються інформацією про їх заняття до і під час війни, про участь в рухах опору, сім'ї, обставини загибелі та ін.

За 6 місяців Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" у рамках проєкту "Імена" виявив 867 раніше невідомих імен жертв масових розстрілів під час нацистської окупації Києва. Дослідникам вдалося систематизувати та впорядкувати список жертв нацистського терору, який містить уже понад 18 тисяч імен.

"Мета Меморіального центру «Бабин Яр» - відновити історичну пам'ять і знайти повну інформацію про всіх загиблих у Бабиному Яру і їх родичів, а також про людей, які жили в той час в Києві. Ми об'єднали дані всіх наявних мартирологів - списків загиблих, книг пам'яті, архівних - у єдину універсальну базу, чого до нас ніхто не робив", - підкреслила керівниця проєкту Анна Фурман.

Крім встановлення нових імен жертв трагедії, дослідники верифікують і розширюють наявні дані. Так, імена загиблих доповнюються інформацією про їх заняття до і під час війни, про участь в рухах опору, сім'ї, обставини загибелі та іншими деталями.

Організатори проєкту "Імена", що є безпрецедентним для України за обсягами дослідження архівних матеріалів, ставлять собі за мету відновити максимально повну інформацію про загиблих у Бабиному Яру, їх родичів, а також про мешканців Києва того часу, незалежно від етнічної приналежності і політичних поглядів. Дослідницька група об'єднує вчених-істориків, юристів і IT-фахівців.

Їх спільна дослідницька робота дозволила оцифрувати понад 140 тисяч матеріалів засекречених картотек періоду нацистської окупації Києва 1941-1943 років і сотні архівних книг рагсів за 1925-1936 роки. Усі ці документи вже у вересні будуть доступні на новій онлайн-платформі Меморіалу.

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" покликаний вшанувати пам'ять жертв вересневих подій 1941 року. Тоді через кілька днів після окупації Києва близько 34 тисяч євреїв міста були відправлені в Бабин Яр і розстріляні. Пізніше на цьому ж місці жертвами масових убивств стали представники інших національностей.