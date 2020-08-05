Після спроби зґвалтування в поїзді "Маріуполь - Київ" звільнили начальника поїзда і всіх провідників, - Криклій

Усіх провідників і начальника поїзда "Маріуполь - Київ", в якому побили та намагалися зґвалтувати жінку, звільнили.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.

"Звільнили всіх, включно з начальником поїзда і всіма провідниками, які були. Перше: продали квиток неофіційно, і це та побутова корупція, яка є одним з найбільших побутових викликів в "УЗ", тому що і на приміських перевезеннях, і на нічних поїздах є. Це одне з ганебних, але присутніх явищ", - пояснив Криклій.

Він наголосив, що працівники, які обслуговували поїзд, намагалися замовчати спробу зґвалтування і приховати факт корупції.

"Як на мене, це неприпустимо, бо завдання - розв'язувати проблеми, щоб вони не повторювалися, а не вдавати, що проблеми не було", - додав Криклій.

Нагадаємо, в суботу, 1 серпня, в поїзді №84 Київ-Маріуполь один з пасажирів напав на жінку з неповнолітньою дитиною. Він сильно побив її і намагався зґвалтувати. Постраждала Анастасія Лугова описала ситуацію у своєму пості у фейсбуці. Зловмисника затримали. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу.

Крім того, пізніше з'ясувалося, що зловмисник нібито зайшов у вагон "зайцем" і самовільно зайняв вільне купе.

Після інциденту УЗ вирішила звільнити п'ятьох працівників поїзда за недбалість. Також провела додатковий інструктаж усіх провідників щодо недопущення таких ситуацій у майбутньому та зазначила, що провідникам дозволять використовувати газові балончики.

Голова правління УЗ Іван Юрик заявив, що необхідно поновити супровід поїздів співробітниками Національної поліції. Він пообіцяв порушити це питання на нараді з представниками МВС.

2014 року в рамках реформи була розформована транспортна міліція, і наряди правоохоронців перестали патрулювати вокзали і бути в поїздах. У березні 2020 року в рамках пілотного проєкту Національна поліція почала супровід двох пасажирських поїздів.